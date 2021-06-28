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В Outlet Village Пулково открывается новый магазин «Технопарк»

Новый «Технопарк» станет самым большим в Петербурге — крупнее своего флагмана на Невском проспекте. Магазин в Outlet Village Пулково объединяет более 5 000 товаров, в том числе, премиальные бренды, среди которых Dyson, BORK, Apple, DJI, Miele, Electrolux, LG. Из эксклюзива — лампа Jya и единственный в России скручивающийся телевизор LG SIGNATURE OLED R — предзаказ на него можно оформить только в новом «Технопарке».

«Технопарк» в Outlet Village Пулково построен по дизайн-проекту немецких архитекторов. Специально для магазина они создали музейное освещение — с акцентом на каждый товар-экспонат. В центре инноваций нового «Технопарка» собраны гаджеты со всего мира, которые можно испытать: аудио-солнцезащитные очки с костной проводимостью, подводный скутер или выбрать цвет продукции Smeg, в том числе из их коллаборации с Dolce&Gabbana. Покупки можно будет забрать сразу или заказать сервис доставки на автомобиле Mercedes-Benz из собственного автопарка магазина.

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