В Outlet Village Пулково открывается новый магазин «Технопарк»

«Технопарк» в Outlet Village Пулково построен по дизайн-проекту немецких архитекторов. Специально для магазина они создали музейное освещение — с акцентом на каждый товар-экспонат. В центре инноваций нового «Технопарка» собраны гаджеты со всего мира, которые можно испытать: аудио-солнцезащитные очки с костной проводимостью, подводный скутер или выбрать цвет продукции Smeg, в том числе из их коллаборации с Dolce&Gabbana. Покупки можно будет забрать сразу или заказать сервис доставки на автомобиле Mercedes-Benz из собственного автопарка магазина.