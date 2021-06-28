Шейные платки, кардиганы и брошь в форме грозди винограда в коллекции Jil Sander весна-лето 2022

Jil Sander показали новую мужскую коллекцию на Неделе моды в Париже. Дуэт креативных директоров бренда — Люси и Люк Мейер — представил пальто, вязаные кардиганы, тотал кожаные образы из брюк и рубашек, свитеры, костюмы с широкими брюками. Все в знаковом для Jil Sander стиле минимализма.
Цветовая палитра коллекции весна-лето 2022 довольно разнообразна — в ней нежно-розовый, голубой, зеленый, лавандовый, синий, черный, бургунди. Отдельные вещи, например, свитеры с рукавами и без отсылают к поп-арту и его культовым цветовым сочетаниям. Главными аксессуарами коллекции стали кепки с квадратными козырьками, шейные платки и броши в форме виноградной грозди.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.