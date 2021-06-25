Кактусы, розы, костюмы и неоновый зеленый: Dior показали коллаборацию с рэпером Трэвисом Скоттом

Dior провели показ своей новой мужской коллекции. Креативный директор мужской линии модного дома Ким Джонс работал над ней не один, а в коллаборации с рэпером и продюсером Тревисом Скоттом. В сет-дизайне шоу было много огромных кактусов, которые отсылают к месту рождения певца — Техасу, а розы на показе — к цветочному саду самого Кристиана Диора.
Кактусы вошли и в саму коллекцию — они украсили вещи, кроме того, многие украшения, среди которых ожерелья, браслеты и булавки, приняли форму этих растений. Среди вещей: свободные брюки, пиджаки, свитеры, шорты, рубашки, тренчи, рэперские шапки со стразами, головные уборы, напоминающие одновременно панамы и бейсболки. В цветовой палитре коллекции обилие розового и неонового зеленого.
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