Юбки, дождевики и принты в виде снимков Антверпена в новой мужской коллекции Dries Van Noten

Дизайнер Дрис Ван Нотен показал летнюю мужскую коллекцию на Неделе моды в Париже. И декорации лукбука, и принты на вещах — ода Антверпену. На снимках модели позируют на фоне центра города, парка атракционов и порта. Также фотографии Антверпена в сочетании с его гербом и гравюрами украсили одежду из новой коллекции — рубашки, лонгсливы и дождевики.