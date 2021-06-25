Юбки, дождевики и принты в виде снимков Антверпена в новой мужской коллекции Dries Van Noten

Дизайнер Дрис Ван Нотен показал летнюю мужскую коллекцию на Неделе моды в Париже. И декорации лукбука, и принты на вещах — ода Антверпену. На снимках модели позируют на фоне центра города, парка атракционов и порта. Также фотографии Антверпена в сочетании с его гербом и гравюрами украсили одежду из новой коллекции — рубашки, лонгсливы и дождевики.
Кроме них в новую коллекцию Dries Van Noten вошли свободные шорты и объемные брюки, прозрачные рубашки и рубашки с коротким рукавом, костюмы, тренчи с орнаментом, сандалии и юбки, которые можно носить поверх брюк и бриджей.
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