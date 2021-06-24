Петербургская марка «О, май» выпустила велосипедную коллекцию (с реальными велосипедами!)

К самому велосипедному сезону марка «О, май» выпустила тематическую коллекцию. Кроме кепки и двух футболок в нее вошли реальные велосипеды — простые и легкие — из современных компонентов. Для создания двухколесного транспорта бренд использовал деколи, покрышки Continental, сидение Velo (производитель 95% всех сидений для великов в мире), повторители тормозов на руле, педали с катафотами. Всего в коллекции 24 велосипеда.
Также в коллекцию вошел напиток — радлер (немецкий коктейль для велосипедистов из пива с лимонадом) OH, MEIN RADLER, который «О, май» создали вместе с пивоварней AF Brew.
Велосипедная коллекция «О, май» уже представлена на сайте марки. Велосипед обойдется в 39 890 рублей, футболки — в 1 490, кепка — в 2 490, радлер — бонус к каждой покупке.
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