Петербургская марка «О, май» выпустила велосипедную коллекцию (с реальными велосипедами!)

Также в коллекцию вошел напиток — радлер (немецкий коктейль для велосипедистов из пива с лимонадом) OH, MEIN RADLER, который «О, май» создали вместе с пивоварней AF Brew.

Велосипедная коллекция «О, май» уже представлена на сайте марки. Велосипед обойдется в 39 890 рублей, футболки — в 1 490, кепка — в 2 490, радлер — бонус к каждой покупке.