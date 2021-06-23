Купальники и белье российского бренда «ПАЧЕ» теперь представлены в Петербурге

Российский бренд минималистичных купальников и белья открыл свой первый магазин в Петербурге на Социалистической, 21. Пока в нем представлен не весь ассортимент «ПАЧЕ», но создатели марки обещают, что он будет постепенно пополняться. Уже сейчас в бутике можно купить как купальники, так и нижнее белье.