У марки Ushatava выйдут три дропа: льняной, хлопковый и с вещами из кружева

Ushatava анонсировали три дропа, на которые разделена их летняя коллекция. В первом, который выйдет уже 24 июня, — вещи изо льна, во втором — из хлопка, в третьем — из кружева. Объединяются дропы фирменные для марки минимализм в деталях, свободные силуэты и базовые цвета.
Льняной дроп обращен к истории материала и правилам ухода за ним. Лен лег в основу классических моделей, которые предназначены как для жары (такой, как сейчас!), так и для более привычного петербуржцам лета. В хлопковый дроп войдут воздушные платья, туники, кроп-рубашки, и рубашки оверсайз. Наконец, третий дроп Ushatava состоит из кружевных вещей — немного нарядности, которая будет уместна и на пляжах.
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