У марки Ushatava выйдут три дропа: льняной, хлопковый и с вещами из кружева

Льняной дроп обращен к истории материала и правилам ухода за ним. Лен лег в основу классических моделей, которые предназначены как для жары (такой, как сейчас!), так и для более привычного петербуржцам лета. В хлопковый дроп войдут воздушные платья, туники, кроп-рубашки, и рубашки оверсайз. Наконец, третий дроп Ushatava состоит из кружевных вещей — немного нарядности, которая будет уместна и на пляжах.