Посмотрите на коллекцию Reserved High Summer, которая объединила серферские семидесятые и красочность девяностых

При работе над новой коллекцией Reserved обратились к двум модным десятилетиям — семидесятым и девяностым. От первых дизайнеры бренда взяли расслабленность, от вторых — красочность и яркость. В High Summer много вещей в стиле тай-дай, с шахматным принтом. Некоторые образы полностью вдохновлены спортивной эстетикой, так как главная идея летней коллекции — комфорт, а настроение — лето в Калифорнии.
В женскую линию вошли короткие платья без бретелей, макси-платья с широкими оборками в стиле бохо, топы и блузки, шорты, объемные туники, разноцветные футболки. Украшают вещи зелено-белый клетчатый узор, полосатый и спиральный тай-дай, а также пейсли. Почти на всех вещах — небольшие аппликации в виде фруктов, радуг, сердец. Дополнять летние образы Reserved рекомендуют вязаными и плиссированными сумками, панамами, оранжевой поясной сумкой на толстом ремне, слипонами (да, они возвращаются!) на платформе и носками, окрашенными все в той же технике тай-дай, в черно-желтых тонах.
Мужская часть коллекции High Summer включает толстовки и шорты, спортивные костюмы и куртки в пастельных цветах, светлые джинсы, классические футболки, джинсовые куртки и летние джемперы. В ней также много вещей с тай-дай окрашиванием.
Кампейн коллекции снят на пленку американским фотографом Джейсоном Ли Парри, модели — Люк Чемпион и Ева Верхайм.
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