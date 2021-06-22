Посмотрите на коллекцию Reserved High Summer, которая объединила серферские семидесятые и красочность девяностых

В женскую линию вошли короткие платья без бретелей, макси-платья с широкими оборками в стиле бохо, топы и блузки, шорты, объемные туники, разноцветные футболки. Украшают вещи зелено-белый клетчатый узор, полосатый и спиральный тай-дай, а также пейсли. Почти на всех вещах — небольшие аппликации в виде фруктов, радуг, сердец. Дополнять летние образы Reserved рекомендуют вязаными и плиссированными сумками, панамами, оранжевой поясной сумкой на толстом ремне, слипонами (да, они возвращаются!) на платформе и носками, окрашенными все в той же технике тай-дай, в черно-желтых тонах.