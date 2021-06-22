Белые брюки, шорты и шелковые рубашки: Giorgio Armani представили летнюю мужскую коллекцию

Giorgio Armani провели показ в своей штаб-квартире в Милане, на котором презентовали новую мужскую коллекцию. В нее вошли свободные брюки, в том числе, белые в комплекте с такими же рубашками, шорты, шелковые бомберы и рубашки, двубортные пиджаки, кардиганы, свитшоты с монограммой бренда. Некоторые образы дополнили шелковые платки, повязанные на руку.
Палитра летней коллекции довольно сдержанная. Она состоит из оттенков синего, белого, серого, красного, зеленого, среди принтов — полоска и флоральные узоры. Кроме мужской коллекции, Giorgio Armani показали и женскую с шелковыми платьями, широкими брюками и брючными костюмами.
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