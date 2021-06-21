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Серьги-осьминоги, мини-шорты и панамы с креплениями для очков на показе Prada весна-лето 2022

Дуэт креативных директоров модного дома, состоящий из Миуччи Прада и Рафа Симонса, представил мужскую коллекцию весна-лето 2022. Она стала их второй совместной работой. Прада и Симонс показали ультрамини-шорты, некоторые из которых имитировали сильно подвернутые брюки, майки, брюки на низкой посадке, кардиганы, пиджаки, флисовые худи, похожие на одеяла и халаты, комбинезоны.

Главным аксессуаром новой мужской коллекции Prada стали панамы — с треугольными полями, которые отсылают к форме логотипа модно дома. Сам лого на головных уборах тоже есть, а на некоторых из них, еще и прорези для солнцезащитных очков. Сумки также стали треугольными, и их, опять же, украсил логотип бренда. Кроме логомании, в особое место в коллекции занимает морская тема — моносерьги-осьминоги и принты на рубашках в виде морских жителей. Цветовая палитра состоит из черного, небесно-голубого, синего, терракотового, красного, болотного и желтого оттенков.

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