Серьги-осьминоги, мини-шорты и панамы с креплениями для очков на показе Prada весна-лето 2022

Главным аксессуаром новой мужской коллекции Prada стали панамы — с треугольными полями, которые отсылают к форме логотипа модно дома. Сам лого на головных уборах тоже есть, а на некоторых из них, еще и прорези для солнцезащитных очков. Сумки также стали треугольными, и их, опять же, украсил логотип бренда. Кроме логомании, в особое место в коллекции занимает морская тема — моносерьги-осьминоги и принты на рубашках в виде морских жителей. Цветовая палитра состоит из черного, небесно-голубого, синего, терракотового, красного, болотного и желтого оттенков.