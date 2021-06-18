Посмотрите лукбук нового ДЛТ Fashion Show, в котором собраны лучшие образы для лета в городе

Лето в мегаполисе — главная тема лукбука и ДЛТ Fashion Show, для которого был создан песчаный подиум, напоминающий о Французской Ривьере. Результатом размышлений на тему возможностей пляжного гардероба стали расслабленные образы в пастельной гамме, составленные креативной командой универмага. В их основе — новинки из летних коллекций Gucci, Bottega Veneta, Loewe, Celine, Saint Laurent, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Jil Sander, Jacquemus, The Row, Tom Ford и других брендов ДЛТ.