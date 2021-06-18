Платье-лебедь, тоги и кроссовки: Dior показали круизную коллекцию

На стадионе Панатинаикос в Греции состоялся показ круизной коллекции Dior. Шоу прошло без зрителей, посмотреть его можно было только в онлайн-формате. На этот раз креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри вдохновлялась архивами бренда 50-х годов, а также Афинами. Тому свидетельство — платья, напоминающие тоги, и платья с элементами одежды Древней Греции.
В коллекции есть и современные спортивные вещи, например, шорты, лосины, худи и куртки с капюшонами, а в комплекте с платьями шли кроссовки. Также не обошлось без мини-юбок, а много образы дополняли портупеи. Кульминацией показа стало платье-лебедь с длинным подолом. Само шоу закончилось фейерверком.
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