Создатели марки Vatnique запустили новый проект — Socks Corporation — с носками изо льна и крапивы

создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»

«Как и любой другой наш проект, Socks Corporation родился из личного запроса на продукт. Раз запрос есть у нас, значит он есть и у других людей. Мы верим, что за простотой и аутентичностью будущее и знаем по себе, что большую часть жизни хочется провести в комфорте, и чтобы ничто не отвлекало от главного — от того, кто мы есть».