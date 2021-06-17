Создатели марки Vatnique запустили новый проект — Socks Corporation — с носками изо льна и крапивы

Петербургские дизайнеры и создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс» Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин запустили новый проект. Socks Corporation — это бланковые носки из 100% натуральных биоразлагаемых материалов: льна и крапивы, без использования синтетических пигментов. Есть три модели: короткие сетчатые для спорта, гладкие и махровые средней высоты, которые можно носить с открытой обувью.
Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко
создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»
«Как и любой другой наш проект, Socks Corporation родился из личного запроса на продукт. Раз запрос есть у нас, значит он есть и у других людей. Мы верим, что за простотой и аутентичностью будущее и знаем по себе, что большую часть жизни хочется провести в комфорте, и чтобы ничто не отвлекало от главного — от того, кто мы есть».
Socks Corporation, как и другие проекты Кирилла и Алексея, соответствует принципам устойчивого развития. Носки создаются в России, не большим тиражом, а маленькими партиями. В качестве упаковки дизайнеры предлагают картонную коробку без печати, которую можно использовать повторно или сдать в переработку, а также картонные курьер-пакеты из вторичной целлюлозы или пакеты из биоразлагаемой кукурузы для больших заказов. На носках Socks Corporation нет бирок и пломб, от полиграфии (например, открыток) тоже было решено отказаться, чтобы сократить количество мусора и уменьшить цену продукта.
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