ДЛТ Fashion Show пройдет в онлайн-формате (смотрим прямую трансляцию уже сегодня!)

Главный показ сезона DLT Fashion Show Summer 2021 пройдет без гостей исключительно в онлайн-формате. Посмотреть его сможет каждый благодаря прямой трансляции на сайте и в инстаграме ДЛТ, а также на сайте «Собака.ru» сегодня в 20:30. Увидим лучшие новинки Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent и других люксовых брендов. Акцент в образах шоу будет сделан на легкие ткани, расслабленные силуэты, природные оттенки и, конечно, тренды летнего сезона.