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25 купальников, в которых можно отдыхать на пляжах как Сестрорецка, так и Марокко

На выходных в Петербурге обещают тридцатиградусную жару. Готовимся встречать ее в самой подходящей для такой температуры одежде — купальнике. Собрали слитные, раздельные и даже тканевые (для вечеринок у бассейна) варианты: от дико сексуального бикини Tom Ford до закрытого геометрического от петербургских OZERO swimwear. 

Раздельные

  • Seafolly, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 000 руб.

  • Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 450 руб.

  • Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 500 руб.

  • OZERO swimwear, купить, 85 $

  • Melissa Odabash, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, бра — 12 850, трусы — 12 850 руб.

  • Melissa Odabash, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, бра — 12 850, трусы — 12 850 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, бра — 1 199, трусы — 899 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, бра — 1 199, трусы — 899 руб.

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, бюстгальтер — 2 299, трусы — 1 599 руб.

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, бюстгальтер — 2 299, трусы — 1 599 руб.

  • Armani Exchange, Armani Exchange, «Европолис», Полюстровский пр., 84, «МЕГА Парнас», 5 100 руб.

  • Filles a Papa, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 322 руб.

  • INFINITY, «Заневский Каскад», Заневский пр., 67

Тканевые

  • Rishi, 8store, ул. Казанская, 8-10, 3 000 руб.

  • Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 900 руб.

  • Svoya, заказать

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.

Слитные

  • Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 41 370 руб.

  • Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 850 руб.

  • Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 27 600 руб.

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб.

  • OZERO swimwear, купить

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.

  • Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 200 руб.

  • Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 350 руб.

  • INFINITY, «Заневский Каскад», Заневский пр., 67

  • Pain de Sucre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 15 120 руб.

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