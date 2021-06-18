25 купальников, в которых можно отдыхать на пляжах как Сестрорецка, так и Марокко

На выходных в Петербурге обещают тридцатиградусную жару. Готовимся встречать ее в самой подходящей для такой температуры одежде — купальнике. Собрали слитные, раздельные и даже тканевые (для вечеринок у бассейна) варианты: от дико сексуального бикини Tom Ford до закрытого геометрического от петербургских OZERO swimwear.