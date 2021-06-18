25 купальников, в которых можно отдыхать на пляжах как Сестрорецка, так и Марокко

На выходных в Петербурге обещают тридцатиградусную жару. Готовимся встречать ее в самой подходящей для такой температуры одежде — купальнике. Собрали слитные, раздельные и даже тканевые (для вечеринок у бассейна) варианты: от дико сексуального бикини Tom Ford до закрытого геометрического от петербургских OZERO swimwear.
Раздельные
-
Seafolly, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 000 руб.
-
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 450 руб.
-
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 500 руб.
-
OZERO swimwear, купить, 85 $
-
Melissa Odabash, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, бра — 12 850, трусы — 12 850 руб.
-
Melissa Odabash, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, бра — 12 850, трусы — 12 850 руб.
-
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, бра — 1 199, трусы — 899 руб.
-
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, бра — 1 199, трусы — 899 руб.
-
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, бюстгальтер — 2 299, трусы — 1 599 руб.
-
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, бюстгальтер — 2 299, трусы — 1 599 руб.
-
Armani Exchange, Armani Exchange, «Европолис», Полюстровский пр., 84, «МЕГА Парнас», 5 100 руб.
-
Filles a Papa, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 322 руб.
-
INFINITY, «Заневский Каскад», Заневский пр., 67
Тканевые
-
Rishi, 8store, ул. Казанская, 8-10, 3 000 руб.
-
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 900 руб.
-
Svoya, заказать
-
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
Слитные
-
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 41 370 руб.
-
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 850 руб.
-
Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 27 600 руб.
-
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб.
-
OZERO swimwear, купить
-
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
-
Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 200 руб.
-
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 350 руб.
-
INFINITY, «Заневский Каскад», Заневский пр., 67
-
Pain de Sucre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 15 120 руб.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.