Антивещь месяца (и всей жизни): новая модель кроссовок на танкетке Isabel Marant

Камбэк, которого боялись, случился — дизайнер Изабель Марант выпустила новую версию кроссовок на танкетке — дико популярной в 2010-ые обуви. В них успели походить почти все: от Бейонсе в клипе Love On Top до каждой третьей девушки в столицах и регионах. При этом аналитики, исследователи и критики моды обувь ругали (и правильно делали), но несмотря на это, культовые «маранты» вернулись, да к тому же стали еще выше.
Новые кроссовки Isabel Marant имеют танкетку высотой в 10 сантиметров и представлены в нескольких цветовых вариациях: желтом, черном, красном, зеленом оттенках. В остальном дизайн не отличается от прежнего. Уже вышла кампания, презентующая худший камбэк, — в ней снялась модель Адут Акеч.
На случай желания обзавестись-таки кроссовками на танкетке — они обойдутся в 55 000 рублей.
Фото: архивы пресс-служб, Giphy
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