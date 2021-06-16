Антивещь месяца (и всей жизни): новая модель кроссовок на танкетке Isabel Marant

Камбэк, которого боялись, случился — дизайнер Изабель Марант выпустила новую версию кроссовок на танкетке — дико популярной в 2010-ые обуви. В них успели походить почти все: от Бейонсе в клипе Love On Top до каждой третьей девушки в столицах и регионах. При этом аналитики, исследователи и критики моды обувь ругали (и правильно делали), но несмотря на это, культовые «маранты» вернулись, да к тому же стали еще выше.