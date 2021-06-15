Reebok показали результат новой коллаборации с Maison Margiela — кроссовки по мотивам модели для бега

Любимый для Maison Margiela прием деконструкции угадывается по боковым разрезам, которые открывают тканевую подкладку кроссовок. А в сочетании с ремешком на лодыжке это и делает пару похожей на сандалии. Еще одна деталь, доставшаяся Classic Leather Tabi High от французского дома, — раздвоенный носок, как у сапог-таби. Модель представлена в черном, белом и красном цветах.