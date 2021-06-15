Reebok показали результат новой коллаборации с Maison Margiela — кроссовки по мотивам модели для бега

Спортивный бренд продолжает сотрудничество с Maison Margiela. Летний релиз — высокие кроссовки Classic Leather Tabi High, в основе которых классический беговой силуэт Reebok 1985 года. Новинка выполнена в фирменной для французского модного дома технике деконструкции и напоминает гладиаторские сандалии.
Любимый для Maison Margiela прием деконструкции угадывается по боковым разрезам, которые открывают тканевую подкладку кроссовок. А в сочетании с ремешком на лодыжке это и делает пару похожей на сандалии. Еще одна деталь, доставшаяся Classic Leather Tabi High от французского дома, — раздвоенный носок, как у сапог-таби. Модель представлена в черном, белом и красном цветах.
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