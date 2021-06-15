Французский бренд Bernardaud и Третьяковская галерея выпустили набор посуды с работами Ивана Айвазовского

Новый (второй) набор из коллаборации Bernardaud и Третьяковской галереи посвящен творчеству мариниста Ивана Айвазовского и продолжает совместный проект бренда, музея и компании Mercury «Наследие Третьяковской галереи». Коллекционную посуду украсили картины «Встреча рыбаков на берегу Неаполитанского залива» 1842 года и «Морской берег. Прощание» 1868-го.
Коллаборация «Наследие Третьяковской галереи» рассказывает о трех выдающихся русских художниках. Каждый чайный набор из двух пар с сертификатом подлинности украшен самыми узнаваемыми полотнами из экспозиции Третьяковской галереи, объединенными темой красоты природы. Коллекция выпускается сериями, в каждой из которых представлены картины одного автора, а их тираж всего 100 экземпляров.
Коллекция, посвященная Ивану Айвазовскому, уже представлена в ДЛТ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.