Французский бренд Bernardaud и Третьяковская галерея выпустили набор посуды с работами Ивана Айвазовского

Коллаборация «Наследие Третьяковской галереи» рассказывает о трех выдающихся русских художниках. Каждый чайный набор из двух пар с сертификатом подлинности украшен самыми узнаваемыми полотнами из экспозиции Третьяковской галереи, объединенными темой красоты природы. Коллекция выпускается сериями, в каждой из которых представлены картины одного автора, а их тираж всего 100 экземпляров.

Коллекция, посвященная Ивану Айвазовскому, уже представлена в ДЛТ.