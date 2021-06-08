Марка NNedre выпустила летнюю коллекцию и анонсировала коллаборацию с брендом Asketik

NNedre показали свою новую и первую за последний год коллекцию (бренд не выпускал коллекции из-за пандемии, ограничиваясь добавлением свежих оттенков прежних моделей). Свежая летняя коллекция разделена на четыре направления casual, weekend, yoga и men, а выходить она будет постепенно — в июне и в июле.
В коллекцию вошел сарафан на пуговицах, который главный дизайнер Нелли Недре нашла в секонд-хенде, а дизайнеры бренда переработали его лекала и концепцию, рубашка с воротником-стойкой, мини-юбка, легкие брюки, платье-комбинация, панамы и плотные холщовые сумки по мотивам тех, что были созданы к открытию офлайнового магазина бренда 4 года назад. Сейчас аксессуары представлены в разных формах и новом фирменном цвете NNedre — мокрый асфальт.
Вторая часть летней коллекции NNedre с новыми хлопковыми костюмами и платьями из новых материалов выйдет в начале июля. Кроме того, марка анонсировала коллаборацию с брендом-минималистом Asketik и выход расширенной мужской линии. На деле последняя представляет собой агендерные вещи, которые подходят как мужчинам, так и девушкам.
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