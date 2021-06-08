Марка NNedre выпустила летнюю коллекцию и анонсировала коллаборацию с брендом Asketik

В коллекцию вошел сарафан на пуговицах, который главный дизайнер Нелли Недре нашла в секонд-хенде, а дизайнеры бренда переработали его лекала и концепцию, рубашка с воротником-стойкой, мини-юбка, легкие брюки, платье-комбинация, панамы и плотные холщовые сумки по мотивам тех, что были созданы к открытию офлайнового магазина бренда 4 года назад. Сейчас аксессуары представлены в разных формах и новом фирменном цвете NNedre — мокрый асфальт.