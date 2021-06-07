Природные оттенки, вдохновленные загородный жизнью, в коллекции Claudie Pierlot

Для того, чтобы сделать лето радостным, не обязательно ежедневно находится на солнце. Настроение способна улучшить цветовая палитра Claudie Pierlot. В нее вошли природные оттенки вишнево-красного, красно-коричневого, мятно-зеленого. И все это в сочетании с натуральными материалами и эстетикой европейской деревни. Хлопковые платья и рубашки, которые можно носить как с джинсами, так и в качестве самостоятельного образа, вязаные топы и аксессуары, напоминающие бразильские украшения, найденные на курортных рынках.