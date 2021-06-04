На какие гаражные распродажи стоит сходить в июне? Записывайте!

Негласно нарекаем июнь месяцем гаражных распродаж! «Собака.ru» собрала ближайшие мероприятия, на которых можно будет поживиться новыми вещами за символическую цену и выгодно продать то, чем вы уже не пользуетесь. Посвящается любителям апсайкла, редких находок и разумного избавления от вещей.
«Гараж Sale»
Где: около-спешиалити кофейня «Огонек»
Когда: 5, 6 июня
Адрес: Рубинштейна, 8
Для гостей вход свободный, продавцам нужна регистрация
Уже в эти выходные аудитория «Огонька» принесет свои вещи на продажу. Если вы тоже хотите не только покупать, но и сами продавать, можно написать в директ спешиалити кофейни и зарегистрировать пусть не торговую марку, но себя, как продавца, на завтрашний ивент.
Garage Sale в Порту
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Фото: Татьяна Новоселова, инстаграм Севкабель Порт
Где: Севкабель Порт, Кабельный цех
Когда: 13-14 июня
Адрес: Кожевенная линия, 40
Для гостей вход свободный, продавцам нужна регистрация
Приобрести и продать на барахолке в Севкабель Порту можно не только одежду и обувь, но и мебель, предметы декора, например, абажуры, югославские ковры, этажерки, фамильный хрусталь, винил, патефоны и даже приставки Nintendo. Дизайнерские вещи организаторы просят не приносить, поэтому жаждущим хендмейда лучше дождаться специального маркета Seaside Bazaar. А в этот раз обещают атмосферу настоящей барахолки.
«Комиссионный кружок»
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Фото: Валерия Птичка, инстаграм «Кружка»
Где: «Кружок»
Когда: 20 июня
Адрес: Конюшенная пл., 2B (второй двор)
Для гостей вход свободный, продавцам нужна регистрация
Главное в гаражной распродаже от «Кружка» — это цены до 2 000 рублей. Не менее важное — наличие винтажных вещей от блогеров и просто стильных людей. За базовыми вещами сюда отправляться бессмысленно, а вот за олдскулом и незаурядными экземплярами — очень даже. В качестве продавцов ждут и молодых дизайнеров, и керамистов и креативщиков. Бонусом к шопингу — диджей-сеты весь день, танцы и лимонады на террасе.
Фото на главной: Валерия Птичка, инстаграм «Кружка»
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