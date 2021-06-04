На какие гаражные распродажи стоит сходить в июне? Записывайте!

Где: «Кружок»

Когда: 20 июня

Адрес: Конюшенная пл., 2B (второй двор)

Для гостей вход свободный, продавцам нужна регистрация

Главное в гаражной распродаже от «Кружка» — это цены до 2 000 рублей. Не менее важное — наличие винтажных вещей от блогеров и просто стильных людей. За базовыми вещами сюда отправляться бессмысленно, а вот за олдскулом и незаурядными экземплярами — очень даже. В качестве продавцов ждут и молодых дизайнеров, и керамистов и креативщиков. Бонусом к шопингу — диджей-сеты весь день, танцы и лимонады на террасе.