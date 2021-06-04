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Петербургская художница Валерия Попова создала принты для коллекции марки Studio29

Российская марка Studio29 и молодая художница из Петербурга Валерия Попова выпустили коллаборацию. В их совместную коллекцию вошли рубашки с коротким рукавом, футболки, сатиновые платки, украшенные работами Леры. Это фрагменты натюрмортов и портреты, вдохновленные постимпрессионизмом.

Кроме того, художница написала две картины специально для бренда. Оттенки в них рифмуются с цветовой палитрой коллекции. Работы тоже можно купить — они стали часть коллаборации в виде постеров. Еще один предмет декора от Studio29 х Лера Попова — свечи.

Купить вещи и предметы из коллаборации Studio29 х Лера Попова можно на сайте бренда.

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