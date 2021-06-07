Сумка Prada, рубашка Uniqlo, топ Versace и еще 11 вещей, без которых не обойтись в июне

Директор отдела моды Ксения Гощицкая знает, что этим летом не обойтись без панам, шляп, плетенных сандалий и вязаных шоперов. И щедро делится своим знанием!
Сумка Prada
После прихода Рафа Симонса креативным директором в Prada, эксперты моды заговорили о таком явлении, как New Prada. Миучча Прада и Раф – этот дуэт остроумно именуют Прафда – берут суперхиты из прошлых коллекций и переосмысливают их, превращая в самые желанные вещи сезона. На очереди — реинкарнация культовой модели шопера, которая напоминает трендовые в 1980-х авоськи. Сетчатый рисунок, ярко-солнечный оттенок и треугольная эмблема-логотип — вот и новая ит-бэг.
Prada, Большая Конюшенная ул., 13
Коллекция My812
Вдохновение коллекции петербургского бренда My812 — воспоминания дизайнера Альбины Зуевой о лете, которое она проводила в гостях у бабушки. И его легко угадать по узорам, напоминающем гобелены, пыльным оттенкам шелковых платьев, цветочным принтам и ручным техникам, например, вязаным платкам или корсажам из лент.
My 812, Каменноостровский пр., 54
Сумка Chanel
Роскошные камелии, вышитые на бархате сумочки Chanel деликтнейшего оттенка розвого, и золотая камелия-подвеска с логотипом — не только символ дома, но и оммаж великолепному саду шато Шенонсо, где была показана коллекция Metiers D'Art.
Chanel, Невский пр., 152
Жакет Dior
Даже пуговицы стали леопардовыми в новой – и какой ослепительно хищной! — версии культового жакета Bar от Dior. Принт на шелке — оммаж женщине-мифу, главной музе Кристиана Диора, стилистке Митце Брикар. Фанатка этого анималистичного рисунка никогда не снимала с запястья леопардового шарфа.
Dior, Невский пр., 113
Рубашка Uniqlo
Лето – это лен! Самые комфортные рубашки, платья и шорты найдены в нашей любимой линии LifeWear от Uniqlo. Что и говорить, действительно, одежда для жизни. И какая красивая!
Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Сандалии Geox
Невесомые сандалии Geox с изящиым плетением — универсальная модель хоть для заядлого урбаниста, хоть для счастливого отпускника.
Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Maje
Все самое парижское — это про бренд Maje. Что это значит? Сочетание остромодного с базовым, предельно удобные, но очень красивые вещи, в которых видно человека, а не бренд. И летняя коллекция именно такая: белое струящееся платье миди в бельевом стиле из атласного жаккарда с принтом, будто нарисованном цветными карандашами, — идеально для лета в городе. Гранжевые босоножки на небольшой танкетке – самая классная обувь сезона. Ну а сумку лавандового цвета с ручками-бантами и заклепками надо немедленно выгуливать на самые красивые террасы города. Не забудте повязать на нее платок — tres parisienne!
Maje, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, Большой пр. п.с. 57/1
Топ Versace
Самый сказочный топ сезона — расшитый гигантскими морскими звездами Versace в самых актуальных цветах — лимонном и оранжевом.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Шляпа Cocoshnick
Соломенная шляпка Cocoshnick с гигантскими полями — наш симметричный ответ Симону Порту-Жакмюсу. На Финском заливе будем носить ее ничуть не хуже, чем в лавандовых полях Прованса.
Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А
Лук Claudie Pierlot
Джинсовый тотал-лук от Claudie Pierlot никогда не был нежнее — трогательный воротничок куртки делает весь образ. И замените футболку на белоснежную рубашку с кружевом и пуговками, обтянутыми тканью — теперь носят именно так.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Жакет Balmain
Черно-белый принт греческого меандра и золотая пуговица будто бы намекают нам на 1990-е, но Balmain — в авангарде! Только посмотрите на эти фантастические плечи! Самый актуальный силуэт сезона — перед вами. Носить — с узкими кожаными брюками.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Пиджак Gerard Darel
Полосатый пиджак-халат от Gerard Darelпридаст луку необходимую экзотичность. Рекомендуем сочетать его с прямыми джинсами и топом на тонких бретелях.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Панама Loewe
Пополняемсловарьмодныхтерминов. На очереди - it-hat. Согласитесь, но кому, как не Loewe, поставщику культовых сумок, запустить самый желанный головной убор лета? Запоминайте состав: плотный хлопок, который не деформируется, широкие ленты с логотипом, которые помогут удержать панаму на месте и нетривиальный принт в виде ящериц кислотных цветов.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Sandro
Как будто вдохновившись образами Маргарет Куэлли из дико стильного тарантиновского фильма «Однажды в... Голливуде», дизайнеры Sandro взяли за основу 1970-е: расцвет эклектичного подхода хиппи. Но в образах нет никаого ретро – только мастхэвы: рубашка оверсайз-кроя с принтом отделана контрастным контрастным вязаным воротником, купальник выполнен в супермодной технике кроше, есть и главный головной убор лета — хлопковая панама.
Sandro, Большой пр. П.С., 57/1
Фото: архивы пресс-служб
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