Сумка Prada, рубашка Uniqlo, топ Versace и еще 11 вещей, без которых не обойтись в июне

Все самое парижское — это про бренд Maje. Что это значит? Сочетание остромодного с базовым, предельно удобные, но очень красивые вещи, в которых видно человека, а не бренд. И летняя коллекция именно такая: белое струящееся платье миди в бельевом стиле из атласного жаккарда с принтом, будто нарисованном цветными карандашами, — идеально для лета в городе. Гранжевые босоножки на небольшой танкетке – самая классная обувь сезона. Ну а сумку лавандового цвета с ручками-бантами и заклепками надо немедленно выгуливать на самые красивые террасы города. Не забудте повязать на нее платок — tres parisienne!

Maje, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, Большой пр. п.с. 57/1