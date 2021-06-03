URBANTIGER представили летнюю гипоаллергенную коллекцию, созданную изо льна и конопли

В коллекцию вошли брюки-палаццо, прямые брюки со стрелками, укороченные, классический двубортный и оверсайз жакеты, платья в стиле сафари с короткими рукавами и поясом, платья макси, длинное платье-трансформер, которое можно носить как кардиган, и комбинезон. Цветовая палитра состоит из натуральных природных оттенков — белого, небесно-голубого, синего, серого, зеленого и песочного.