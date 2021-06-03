Dr. Martens перевыпустили модель 1461 Ice Sole в новых оттенках: бледно-розовом и вишневом

В этом году оригинальная модель ботинок Dr. Martens — 1460 (от которой и появилась версия 1461) — отмечает свой юбилей. Паре, что появилась в Уолластоне (Нортгемптоншир), как обувь для рабочих, исполнилось 60 лет. По этому случаю бренд решил переосмыслить модель 1461. Новая версия обладает прозрачной подошвой Ice со знаковой грубой желтой строчкой. Главное преобразование модели — свежие цвета. 1461 Ice Sole есть в классическом черном, вишневом и бледно-розовом оттенках.