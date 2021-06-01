Воланы, рюши и принты с котятами: Ulyana Sergeenko выпустили летнюю коллекцию Demi Couture

Бренд Ulyana Sergeenko показал коллекцию Demi Couture SS21. В нее вошли платья, юбки, блузы, костюмы, шорты, головные платки, укороченные жакеты, вязаные и плетенные сумки. В качестве основных декоративных элементов — рюши и воланы на юбках, шортах и блузах, а также инфантильные принты в виде котят и цветов, которые украсили платья. При этом в коллекции есть и более брутальные вещи, например, укороченные жакеты из кожи с отсрыми плечами.