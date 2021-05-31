PUMA выпустили новые кроссовки в сотрудничестве с творческим коллективом KidSuper Studios

Бруклинский творческий коллектив разработал свежий дизайн модели PUMA Suede, которой уже 50 лет. Новая версия кроссовок выполнена в светло-сером цвете с голубыми и желтыми акцентами, а также с пастельно-розовым PUMA Formstrip. KidSuper Studios уделили отдельное внимание декоративным элементам — на внутренне стороне обуви появилась надпись KIDSUPER STUDIOS WORK SHOE ITEM #3, шнурки приобрели цвет, созданный в технике окрашивания тай-дай, а на боковой части пары теперь есть петли для карандаша.