Вдохновение работами Пикассо и расслабленные силуэты в коллекции весна-лето бренда Agnona

При работе над коллекцией весна-лето новый креативный директор бренда Стефан Аймоне обратились к творчеству Пабло Пикассо, а именно к его розовому периоду, который характеризуется такими оттенками, как красный оранжевый, розовый и земельный. Вариации этих цветов есть и в палитре коллекции Agnona — терракотовый, коралловый с чистыми белыми и синими вспышками, холодный светло-бежевый.
Среди силуэтов коллекции варианты от песочных часов до расслабленных с мужского плеча. Отдельного внимания заслуживают ткани: шерсть, двусторонний кашемир, в весенне-летнем сезоне — в облегченной версии и в сочетании со льном, хлопком, вискозой. В коллекцию вошли пальто, сотканное из бежевой пряжи, вязаный жакет из джерси, объемные брюки из эко-хлопка с высокой посадкой, топ из шелка со льном, латье-макси нежных пастельных оттенков, джемпер-поло из крупной сетки.
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