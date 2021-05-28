Вдохновение работами Пикассо и расслабленные силуэты в коллекции весна-лето бренда Agnona

При работе над коллекцией весна-лето новый креативный директор бренда Стефан Аймоне обратились к творчеству Пабло Пикассо, а именно к его розовому периоду, который характеризуется такими оттенками, как красный оранжевый, розовый и земельный. Вариации этих цветов есть и в палитре коллекции Agnona — терракотовый, коралловый с чистыми белыми и синими вспышками, холодный светло-бежевый.