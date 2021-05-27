Гулливер выпускает корюшку в каналы Петербурга и ест пышки в лукбуке St. Friday Socks

В петербургскую коллекцию St. Friday Socks вошли носки «Ростральные колонны», созданные по мотивам мема с застрявшими в объекте культурного наследия котиками, «Баклан Арена», посвященные настырным чайкам, «Сладкая загадка Сфинкса» — реверанс легендарным пышкам, «Корюшка пошла», воспевающие еще один гастро-символ города и майский фестиваль, «Белые ночи, серые дни» — отсылка к известному цвету петербургского неба, и «Бандитский Петербург» — фантазия о том, как бы выглядел известный сериал 90-ых, если бы в нем снимались эрмитажных коты.

Заказать носки из коллекции, посвященной Петербургу, можно на сайте St. Friday Socks. Пара обойдется в 399 рублей, набор — в 1 955.