Гулливер выпускает корюшку в каналы Петербурга и ест пышки в лукбуке St. Friday Socks

Бренд St. Friday Socks поздравил любимый город с днем рождения и выпустил коллекцию, посвященную мемам и символам Петербурга. В ее основе — отсылки к популярным туристическим местам и кулинарным брендам города: здесь соединились Эрмитаж, котики, корюшка, Ростральные колонны, пышки, чайки и кинематограф, за который отвечает сериал 90-ых «Бандитский Петербург».
Главным героем лукбука стал Гулливер, который прогуливается среди всего локального великолепия. Он наслаждается классическими радостями гостей города: восторгается архитектурой Васильевского острова, просыпается на лужайке у Исаакиевского собора, выпускает корюшку в каналы Петербурга, подкармливает местных сфинксов пышками. И все это, конечно, в носках из коллекции, соответствующих сюжету снимка.
В петербургскую коллекцию St. Friday Socks вошли носки «Ростральные колонны», созданные по мотивам мема с застрявшими в объекте культурного наследия котиками, «Баклан Арена», посвященные настырным чайкам, «Сладкая загадка Сфинкса» — реверанс легендарным пышкам, «Корюшка пошла», воспевающие еще один гастро-символ города и майский фестиваль, «Белые ночи, серые дни» — отсылка к известному цвету петербургского неба, и «Бандитский Петербург» — фантазия о том, как бы выглядел известный сериал 90-ых, если бы в нем снимались эрмитажных коты.
Заказать носки из коллекции, посвященной Петербургу, можно на сайте St. Friday Socks. Пара обойдется в 399 рублей, набор — в 1 955.
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