Вязание, вышивки, тай-дай и новая элегантность: Reserved представили лукбук летней коллекции

Новая коллекция Reserved и ее лукбук — пособие по основным тенденциям лета 2021. В них собраны как главные техники, например, возвратившийся в пандемию хэндмейд, так и главные цвета сезона, среди которых оранжевый и розовый.
Хэндмейд представлен обилием вязаных вещей, техникой окрашивания тай-дай, английской вышивкой, плетением. Тому доказательство — топы кроше в винтажном стиле, блузки с кружевными элементами, ажурные платья, плетеные шляпы и сумки. За новую элегантность отвечают рубашка с широкими рукавами, маленькое черное платье, классический костюм силуэта оверсайз в оранжевом цвете. Оранжевого вообще много в коллекции наряду с другими яркими, активными цветами — синим, кирпично-красным, розовым. Вещи в базовом белом дополнены декоративными деталями, среди которых кружева и вышивка. Аксессуары коллекции — солнцезащитные очки, а обувь — шлепанцы и варианты на платформе.
Отвечал за создание летнего лукбука Reserved один из самых популярных польских фотографов Mateusz Stankiewicz, а главной героиней съемки стала датская модель Mathilde Brandi, известная по показам Isabel Marant, Acne Studios, John Galliano и рекламным кампаниям Giorgio Armani и Celine.
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