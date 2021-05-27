Вязание, вышивки, тай-дай и новая элегантность: Reserved представили лукбук летней коллекции

Хэндмейд представлен обилием вязаных вещей, техникой окрашивания тай-дай, английской вышивкой, плетением. Тому доказательство — топы кроше в винтажном стиле, блузки с кружевными элементами, ажурные платья, плетеные шляпы и сумки. За новую элегантность отвечают рубашка с широкими рукавами, маленькое черное платье, классический костюм силуэта оверсайз в оранжевом цвете. Оранжевого вообще много в коллекции наряду с другими яркими, активными цветами — синим, кирпично-красным, розовым. Вещи в базовом белом дополнены декоративными деталями, среди которых кружева и вышивка. Аксессуары коллекции — солнцезащитные очки, а обувь — шлепанцы и варианты на платформе.