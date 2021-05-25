UNIQLO представили коллекцию нижнего белья, созданную вместе с японским дизайнером Майко Курогучи

Одежда и нижнее белье UNIQLO х Mame Kurogouchi дополнены деталями из сетки, тонкими бретелями и золотистой фурнитурой. Цветовая палитра традиционно сдержана — она включает черный, белый, бежевый и коричневый оттенки. Многие вещи из коллекции можно носить не только дома, но и в повседневной жизни.