UNIQLO представили коллекцию нижнего белья, созданную вместе с японским дизайнером Майко Курогучи

Создательница бренда Mame Kurogouchi — японский дизайнер Майко Курогучи приняла участие в создании новой коллекции UNIQLO. Она состоит из нижнего белья: бра, трусов и топов, и домашней одежды со знаковыми для Курогучи округлыми элементами. Все вещи выполнены из материала AIRism с использованием трикотажной вязки 3D Knit.
Одежда и нижнее белье UNIQLO х Mame Kurogouchi дополнены деталями из сетки, тонкими бретелями и золотистой фурнитурой. Цветовая палитра традиционно сдержана — она включает черный, белый, бежевый и коричневый оттенки. Многие вещи из коллекции можно носить не только дома, но и в повседневной жизни.
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