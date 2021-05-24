Архивные 60-ые и спорт: Dior показали мужскую коллекцию resort 2022

Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс представил коллекцию resort 2022. Работая над ней, он обратился к архивам модного дома времен 60-ых годов, а именно образам, созданным тогда дизайнером Марком Боаном. Боан трудился в бренде с 1958 по 1989 год, в том числе, на посту креативного директора и придумал культовый принт Dior — Oblique Bleu.