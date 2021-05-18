Dr. Martens выпустили сандали из искусственного меха и синтетического материала

Бренд представил две обновленные коллекции, в которые вошли разные вариации летней обуви. Так коллекция Zebrilus пополнилась тремя новыми моделями: Voss II, Voss II Fluffy и Olson, все — на легкой подошве Ziggy. Voss II изготовлены из мягкой кожи Hydro с металлическими пряжками, а Voss II Fluffy — из искусственного меха. Модель Olson отличается «гладиаторским» верхом из мягкой кожи, передней молнией и регулируемыми пряжками, а ДНК бренда Dr. Martens читается на подошве, которая украшена желтой стежкой.