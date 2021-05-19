Посмотрите на новую капсулу Reserved RE.DESIGN, созданную вместе с представителями поколения Z

В создании лимитированной коллекции Reserved RE.DESIGN приняли участие двенадцать польских инфлюенсеров, все они — представили поколения Z. Среди них студентки и студенты, иллюстраторки, основательница винтажного проекта, создатель креативного агенства, фотограф, татуировщики и татуировщицы. Капсула посвящена увлечениям и вкусам героев, олицетворяющих новое поколение, свободу выбора и стилей. Именно поэтому RE.DESIGN 2021 объединяет все виды тенденций: от handmade до винтажной, от уличной моды до коттеджкора. Главное — аутентичность.
Женская коллекция вдохновлена прошлыми десятилетиями, отсылает к винтажным вещам в тонкую клетку или с принтом «зебра» в стиле поп-арт. Цветовая палитра сочетает оттенки розового и фиолетового с различными тонами желтого и зеленого, с акцентами ярко красного, насыщенного синего, и разбавлена кремово-бежевым и классическим черным. Силуэты приталенные, с подчеркнутой или слегка завышенной талией: юбки-трапеции, брюки-клеш, платья-макси. Не обошлось без спортивных моделей — это розовый спортивный костюм и вязаный комплект с короткими леггинсами.
Мужская линия сосредоточена на уличной моде, при этом объединяет пэчворк — джинсы и джинсовая куртка, винтаж — вязаный жилет и джемпер в широкую полоску, а также классику — клетчатый тренч. Коричневые, серые и черные оттенки здесь сопровождаются дымчато-розовым, синим цветами. Важно, что в капсуле RE.DESIGN Reserved отказались от сезонности, так как гардероб поколения Z не делится на летний и зимний.
Запуск коллекции сопровождается двумя граффити, созданными иллюстраторкой и графической дизайнеркой из Кракова Nina Kulik. Она сделала иллюстрированные портреты всех двенадцати амбассадоров RE.DESIGN, которые появятся на стенах зданий в Варшаве.
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