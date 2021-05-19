Посмотрите на новую капсулу Reserved RE.DESIGN, созданную вместе с представителями поколения Z

Женская коллекция вдохновлена прошлыми десятилетиями, отсылает к винтажным вещам в тонкую клетку или с принтом «зебра» в стиле поп-арт. Цветовая палитра сочетает оттенки розового и фиолетового с различными тонами желтого и зеленого, с акцентами ярко красного, насыщенного синего, и разбавлена кремово-бежевым и классическим черным. Силуэты приталенные, с подчеркнутой или слегка завышенной талией: юбки-трапеции, брюки-клеш, платья-макси. Не обошлось без спортивных моделей — это розовый спортивный костюм и вязаный комплект с короткими леггинсами.