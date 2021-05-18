В  Outlet Village Пулково проходит «Шопинг марафон» с дополнительными скидками

До 23 мая магазины и бутики Outlet Village Пулково предлагают дополнительные скидки до 30% к цене аутлета, а также специальные предложения. Среди участников «Шопинг марафона» десятки брендов, например, Boss, Trussardi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Furla, Calvin Klein, Baldinini, Coccinelle, Puma, Lacoste, Tissot, Luisa Spagnioli, Cacharel.
Кроме того, в эту субботу на стойках информации заработает студия кастомизации. На одежде из денима, футболках и свитшотах, купленных в аутлете, можно будет вышить любую надпись бесплатно.
Фото: архивы пресс-служб
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