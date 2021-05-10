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UNIQLO сделали коллаборацию с художником Роем Лихтенштейном

Японский бренд Uniqlo выпустил футболки с работами известного американского художника, представителя поп-арта Роя Лихтенштейна. На принтах — фрагменты его картин: «Девушка» («Girl»), «Spray Can» и «Cold Shoulder» и другие.

«Для нас стало большой честью отметить культовые произведения Роя Лихтенштейна и поработать с его наследием, чтобы представить эту коллекцию в магазинах Uniqlo по всему миру», — поделился вице-президент Uniqlo по глобальному лицензированию Николас Гровер. Пока неизвестно, когда новая коллекция будет продаваться в России.

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