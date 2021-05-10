UNIQLO сделали коллаборацию с художником Роем Лихтенштейном

«Для нас стало большой честью отметить культовые произведения Роя Лихтенштейна и поработать с его наследием, чтобы представить эту коллекцию в магазинах Uniqlo по всему миру», — поделился вице-президент Uniqlo по глобальному лицензированию Николас Гровер. Пока неизвестно, когда новая коллекция будет продаваться в России.