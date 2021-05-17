Смиритесь, клоги — главная обувь весенне-летнего сезона! Собрали лучшие варианты

Сейчас клоги популярны не только среди голландских фермеров, но и среди инфлюенсеров, а также звезд. В обуви на деревянной подошве можно увидеть Сару Джессику Паркер, Алексу Чанг и Хлое Севиньи. Но в обувной топ клоги вошли не только благодаря любви и поддержке селебрити. Тотальную симпатию к клогам показали Hermès — на шоу весна-лето 2021 модный дом продемонстрировал, как носить клоги с платьями, шортами, деловыми костюмами. Модели клогов можно было также увидеть в коллекциях Dsquared2 pre-fall 2021, Khaite осень-зима 2021, Birkenstock, Zara.