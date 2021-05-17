Смиритесь, клоги — главная обувь весенне-летнего сезона! Собрали лучшие варианты

Гнев, отрицание, принятие — три известные стадии отлично иллюстрируют процесс интеграции клогов в моду. Но несмотря на сопротивления, обувь с деревянной подошвой уверенно заняла позицию в топе летних маст-хэвов, обойдя сандали. Собрали десяток вариантов для тех, кто уже в стадии принятия и даже восторгов.
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Как и любые ugly shoes, клоги с боем ворвались в сезонные тренды. Их первые варианты, сделанный полностью из древесины, назывались кломпы, а носили их голландские фермеры. Современные клоги частично сохранили дизайн своих предков и связь с деревянной подошвой не потеряли.
Сейчас клоги популярны не только среди голландских фермеров, но и среди инфлюенсеров, а также звезд. В обуви на деревянной подошве можно увидеть Сару Джессику Паркер, Алексу Чанг и Хлое Севиньи. Но в обувной топ клоги вошли не только благодаря любви и поддержке селебрити. Тотальную симпатию к клогам показали Hermès — на шоу весна-лето 2021 модный дом продемонстрировал, как носить клоги с платьями, шортами, деловыми костюмами. Модели клогов можно было также увидеть в коллекциях Dsquared2 pre-fall 2021, Khaite осень-зима 2021, Birkenstock, Zara.
Фото: архивы пресс-служб
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