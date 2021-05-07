Посмотрите на лимитированную капсулу UNIQLO и финского модного дома Marimekko

Коллаборация двух брендов особенна небывалым для UNIQLO количеством принтов, за которые отвечали как раз Marimekko. Лаконичные по форме вещи капсулы украшены семью архивными паттернами финского модного дома. Это узоры Seitsemän kukkaa («Семь цветов»), Talkoot («Рабочая вечеринка»), Pikkulempi («Маленькая любовь»), созданные дизайнером Фудзиво Исимото в 1978 и 1979 годах, Aitanovi («Дверь хижины») и Aita («Ограда») 1963 и 1964 года авторства Анники Римала, Taivaankukat («Небесные цветы»), который придумала Майя Айсола в 1970-м, и самый недавний (2007 год) паттерн — Nonparelli («Брызги»), разработанный Майей Луекари.
Выбранные для коллаборации принты объединяет тема скандинавской природы. Например дизайн Seitsemän kukkaa отсылает к финской традиции сбора цветов во время летнего солнцестояния, а Pikkulempi напоминает цветущую поляну. В коллекцию вошли свободная блуза из денима с V-образным вырезом, юбка макси, детские платья без рукавов и женские платья-комбинации, объединенные одним принтом, шляпа, сумка, эспадрильи, футболки с принтами, платья из джерси, а также платья и леггинсы для малышей в ярких желтом и пурпурном цветах.
Капсула UNIQLO х Marimekko появится в продаже в ТРК «Галерея» и на сайте UNIQLO в конце мая.
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