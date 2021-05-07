Посмотрите на лимитированную капсулу UNIQLO и финского модного дома Marimekko

Выбранные для коллаборации принты объединяет тема скандинавской природы. Например дизайн Seitsemän kukkaa отсылает к финской традиции сбора цветов во время летнего солнцестояния, а Pikkulempi напоминает цветущую поляну. В коллекцию вошли свободная блуза из денима с V-образным вырезом, юбка макси, детские платья без рукавов и женские платья-комбинации, объединенные одним принтом, шляпа, сумка, эспадрильи, футболки с принтами, платья из джерси, а также платья и леггинсы для малышей в ярких желтом и пурпурном цветах.