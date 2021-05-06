Reebok выпустили летнюю коллекцию Summer Retreat с шортами-бермудами и рубашками из нейлона

Спортивный бренд представил новую коллекцию, в которую вошла одежда для женщин и мужчин. Все вещи выполнены из легких и фактурных материалов. Например, женские шорты-бермуды и рубашка с вышитыми на карманах логотипами — из нейлона, а мужская свободная футболка с крупным принтом на спине и прямые брюки — из переработанного полиэстера. Главными цветами летней коллекции Reebok сделали песочный, красный и древесно-коричневый.