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Все на базу! 35 белых футболок: от безудержного люкса до масс-маркета

В 2021 году ударники фэшн-индустрии окончательно осознали, что база у всех своя. Однако если вы не мыслите себя в весенне-летний (да и в осенне-зимний, что уж) сезон без белой футболки, то наша подборка придется как раз кстати. В ней нашлось место и классике, и логомании, и принтам, и небанальным силуэтам и фактурам. Авторитетно заявляем: белая футболка способна удивить!

Классика

  • Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 21 200 руб.

  • Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 600 руб.

  • Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 700 руб.

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 599 руб.

  • Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 2 700 руб.

  • Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 850 руб.

  • Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 300 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 599 руб.

  • Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 799 руб.

  • CLOSED, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 865 руб.

  • Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 2 490 руб.

  • SHU, Литейный пр., 61, 2 190 руб.

  • Concept Club, «Гранд каньон», ул. Энгельса, 154, 439 руб.

Логомания

  • Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 650 руб.

  • Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 26 400 руб.

  • House of Leo, ул. Гражданская, 16, 6 000 руб.

  • Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 33 400 руб.

  • Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 2 800 руб.

  • Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 500 руб.

  • WOS, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 9 500 руб.

  • Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 4 800 руб.

  • Kenzo, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 080 руб.

  • Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 4 800 руб.

  • Not For Sale, купить онлайн, 3 000 руб.

Принты и надписи

  • NNedre x Upsala-Circus, Басков переулок, 29, 2 800 руб.

  • Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 600 руб.

  • Armani Exchange, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 800 руб.

  • 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 17 700 руб.

  • Svoya, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 500 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 499 руб.

  • Adolfo Dominguez, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 10 710 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 799 руб.

Разные силуэты и фактуры

  • House of Leo, ул. Гражданская, 16, 14 000 руб.

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 799 руб.

  • Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 799 руб.

  • House of Leo, ул. Гражданская, 16, 6 000 руб.

  • Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 9 900 руб.

  • 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 11 900 руб.

  • Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 4 490 руб.

Фото: архивы пресс-служб

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