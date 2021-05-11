Все на базу! 35 белых футболок: от безудержного люкса до масс-маркета

В 2021 году ударники фэшн-индустрии окончательно осознали, что база у всех своя. Однако если вы не мыслите себя в весенне-летний (да и в осенне-зимний, что уж) сезон без белой футболки, то наша подборка придется как раз кстати. В ней нашлось место и классике, и логомании, и принтам, и небанальным силуэтам и фактурам. Авторитетно заявляем: белая футболка способна удивить!