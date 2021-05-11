Sandro в коллекции весна-лето 2021 обратились к смайлу — своему любимому символу

Отдельное место в своей весенне-летней коллекции Sandro отвели смайлу. Всемирно известный (и любимый) символ соединяет эстетику бренда и поп-культуру, а еще просто не оставляет шансов не улыбнуться. Дизайнеры Sandro украсили принтами в виде смайла пляжные платья, шорты и рубашки. Узоры варьируются от едва заметных, до ярких и активных. За наивность и легкость коллекции также отвечают цвета — розовый и желтый бабл-гам, платья-рубашки, шляпы-боб и удобные мокасины.