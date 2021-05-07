Экзотические цветы и дикий папоротник: принты летней коллекции Maje перенесут в джунгли

Цветочный принт в этом сезоне отвоевал у клетки и полоски звание главного узора. Maje предлагают отправиться дальше — не просто в ботанический сад, а в джунгли. Экзотические цветы и дикий папоротник цветут прямо на воздушных платьях, легких блузах, свободных шорты и невесомых платках. Рисункам вторят и подчеркнуто природные цвета. Например, вариации зеленого, которые идеально подойдут для начала лета, а для загорелой кожи — солнечный и яркий оранжевый. Джунгли зовут!