Цвета, вдохновленные архитектурой Ривьеры, в летней коллекции Claudie Pierlot

Оттенки молодой зелени, выгоревшей на солнце розы, голубого неба и чуть запыленного кирпича в коллекции Claudie Pierlot отсылают нас не только к лету, но и ретро-футуристической архитектуре домов на Ривьере. Сейчас, когда шансов оказаться на побережье Лигурийского моря нет, цветовая гамма, выбранная брендом, как нельзя кстати. Она напоминает о живописных пейзажах и атмосфере. Сами вещи тоже призывают к расслаблению, неспешным прогулкам и морским путешествиям. Ловим отпускной вайб и облачаемся в шелковое платье, украшенное декоративными керамическими деталями, или медовый трикотажный комплект.