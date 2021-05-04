Рисунки Жана Кокто, цветы и накидки: Chanel показали куриную коллекцию

Свидетельства дружбы Шанель и Кокто можно найти и в коллекции. Так принты в виде голубя и треугольников отсылают к рисункам Кокто, которыми он сопровождал письма, адресованные дизайнеру, а цветочный принт — напоминание об одном из главных символов фильма «Завещание Орфея». В коллекцию Chanel вошли платья в пол и мини, накидки, болеро, брючные костюмы с фирменными для бренда твидовыми пиджаками, украшения, в том числе, пояса-цепи и пирсинг. Многие платья украсили перья, а сумки — бахрома. Некоторые из сумок Вирджини Виар предложила носить на ноге на манер подвязки.