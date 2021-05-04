Рисунки Жана Кокто, цветы и накидки: Chanel показали куриную коллекцию

Chanel представили круизную коллекцию сезона 2021-2022 фильмом, снятым в пространстве Картер де Люмьер на юге Франции. Именно в этом месте в 1960 году поэт и художник Жан Кокто снял свой экспериментальную картину «Завещание Орфея». Черно-белая лента с вкраплениями цвета и стала вдохновением для креативного директора модного дома Вирджини Виар. Кроме того, Жан Кокто был близким другом самой Габриэль Шанель.
Свидетельства дружбы Шанель и Кокто можно найти и в коллекции. Так принты в виде голубя и треугольников отсылают к рисункам Кокто, которыми он сопровождал письма, адресованные дизайнеру, а цветочный принт — напоминание об одном из главных символов фильма «Завещание Орфея». В коллекцию Chanel вошли платья в пол и мини, накидки, болеро, брючные костюмы с фирменными для бренда твидовыми пиджаками, украшения, в том числе, пояса-цепи и пирсинг. Многие платья украсили перья, а сумки — бахрома. Некоторые из сумок Вирджини Виар предложила носить на ноге на манер подвязки.
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