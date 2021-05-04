13 оптимистичных вещей, заряженных на летнее настроение (погоде вопреки!)

Директор отдела моды Ксения Гощицкая настраивается на летний лад и достает сумки-тоуты, вещи оттенка молодой травы и цветы.
Сумка Dior
В коллекцию Dioriviera вошли специальные версии самых культовых сумок Dior — Lady D-Lite, Caro, Bobby, 30 Montaigne и, конечно, тоуты Book. Фирменные принты туаль-де-Жуи со сказочными джунглями и Dior Oblique появились в алом и даже неоново-лимонном оттенке. Эти курортные цвета неспроста: поп-ап-магазины с лимитированной линией откроются во всех стратегически важных летних городах — от Капри до Миконоса и Ниццы.
Dior, Невский пр., 113
Платье Maje
Кружево, белый цвет, плетение, тотал-вайт — все супертренды, как и положено, у французов Maje. Они держат баланс, не впадая ни в излишнюю сентиментальность, ни в офисную строгость.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Коллекция Celine
Вы спросите, должен же быть маст-хэв маст-хэвов? Ну конечно! Эди Слиман постарался и вложил в Celine все лучшее, любимое и только для нас. Микс стрита и очень буржуазной моды в рекламной кампании демонстрирует дочь Синди Кроуфорд, самая горячая модель сезона, Кайя Гербер.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Сумка Furla
Сумка Furla Miss Mimi преобразилась к летнему сезону: теперь в ней отчетливо читаются фольклорные мотивы, которые очень идут ее строгой геометричной форме.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Boggi Milano
Креативный директор Boggi Milano Клаудио Заккарди задумал революцию в мужской одежде. Он не только использует высокотехнологичные ткани, отчего в костюмах марки можно запросто сыграть футбольный матч и остаться «с иголочки», но и активно внедряет экоповестку. Для создания поло используется пряжа из кофейной гущи, а рюкзак марки сшит из ткани, сделан- ной из переработанных бутылок.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Versace
Как метко заметил один из модных обозревателей, этот сезон Versace — о русалочке Ариэль, которой принц Эрик купил дом в Майами. Не случайно ее яркость и глэм напоминают нам о девяностых — главным референсом стали принты Джанни Версаче из его летней коллекции 1992 года: морские звезды, кораллы и ракушки — даже эти подводные обитатели полу- чились у него эротичными! Донателла, бессменный рулевой модного дома, отдает дань памяти брату, но это не ностальгия, а радость жизни. Дерзкие разрезы, сумки-малышки цветов диковинных рыб, топы-раковины и ожерелья-морские звезды — все это абсолютный маст-хэв.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Лук Gerard Darel
Джинсы-клеш с геометричным эффектом tie-dye и рубашка из денима от Gerard Darel — лук-универсал. Надеемся, что летние фестивали будут, ведь нам это рок-н-ролльное сочетание напоминает о детях цветов и музыке.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Серьги Chanel
Серьги-леденцы Chanel с маджентовыми кристаллами и жемчужными каплями увенчаны заветным сияющим логотипом — теперь вы знаете, что выгуливать на вечеринки Международного экономического форума.
Chanel, Невский пр., 152
Лук Tom Ford
Что может быть сексуальнее мужчины в тотал-луке от Tom Ford? Пожалуй, ничего. И не нужно опасаться броского цветочного принта: главное, чтобы только одна вещь была акцентом лука. Например, брюки! А рубашка пусть остается белоснежной.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Сумка OLA OLA
Замшевые сумки с иероглифами-граффити петербургского бренда OLA OLA будем носить по две: одну цвета апрельской травы, другую — румянца зардевшейся нимфы.
OLA OLA, ул. Восстания, 1
Лук Sandro
В луках Sandro мы читаем оммаж лучшим пляжным выходам Джейн Биркин. Запоминайте: панама, плетеная сумка и трикотажные плавки на высокой талии — и вот вы икона стиля.
Sandro, Большой пр. П.С., 57/1
Коллекция Claudie Pierlot
В Claudie Pierlot продолжают исследовать французские коды, и этот сезон — настоящая ода режиссеру Эрику Ромеру, мастеру пронзительных фильмов о лете и о любви. Один цвет он мог разложить на самые нежные импрессионистичные оттенки — собственно, этот прием и использовали дизайнеры марки. Мы в восторге от всех видов зеленого: хаки, оливковый, изумрудный, мшистый и травяной будут круто сочетаться с песочным и коралловым. Да, влюбляться тоже обязательно.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Сникеры Geox
Теперь мы точно знаем, про что спеты слова «летящей походкой ты вышла из мая»! Это о новых сникерах Spherica от Geox. Каждая модель этой линии оснащена инновационной технологией Zero Shock: она равномерно распределяет нагрузку и смягчает силу удара ноги о поверхность. Футуристично звучит и выглядит: на подошве притаились маленькие синие полусферы, которые и отвечают за амортизацию. Дополнительный бонус — комбинация кожи и высокотехнологичного текстиля, что делает модель почти невесомой и реально дышащей.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а.
Фото: архивы пресс-служб
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