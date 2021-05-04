13 оптимистичных вещей, заряженных на летнее настроение (погоде вопреки!)

Как метко заметил один из модных обозревателей, этот сезон Versace — о русалочке Ариэль, которой принц Эрик купил дом в Майами. Не случайно ее яркость и глэм напоминают нам о девяностых — главным референсом стали принты Джанни Версаче из его летней коллекции 1992 года: морские звезды, кораллы и ракушки — даже эти подводные обитатели полу- чились у него эротичными! Донателла, бессменный рулевой модного дома, отдает дань памяти брату, но это не ностальгия, а радость жизни. Дерзкие разрезы, сумки-малышки цветов диковинных рыб, топы-раковины и ожерелья-морские звезды — все это абсолютный маст-хэв.

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