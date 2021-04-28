Reebok и Maison Margiela выпустили новую версию кроссовок с носком таби

Пара отличается раздвоенным носком и верхом из телячьей кожи, а бонусом — дополнена технологией подкачки воздуха Pump. Дизайн подошвы отсылает к модели Retro Fit, выпущенной Maison Margiela в 2018 году, а массивная платформа позаимствована у Instapump Fury. Для оптимальной гибкости и устойчивости подошвы в ее центральной части находится пластина Hexalite. Кроссовки вышли в трех цветовых вариантах: черном, белом и желтом.

Кроссовки Reebok Tabi Instapump Fury Oxford x Maison Margiela будут доступны с 30 апреля на сайте спортивного бренда, а обойдутся в 76 999 рублей.