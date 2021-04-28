Мини-юбки, шорты и меховые шапки: Saint Laurent показали новую коллекцию

Модный дом Saint Laurent показал коллекцию осень-зима 2021 в формате видео, В ролике, который снимали в Исландии, модели ходят среди ледников. Креативный директор бренда Энтони Вакарелло своей коллекцией будто оспаривал утверждение полководца Александра Суворова о том, что ноги надо держать в тепле, а голову в холоде. В его коллекции все наоборот: меховые шапки в сочетании с утра короткими юбками и шортами, а иногда и вовсе без них.
Кроме невозможных мини в коллекцию вошли твидовые жакеты, блестящие боди, велосипедки (в том числе, кожаные), бесконечные ботфорты и массивные украшения. Мех не только на головных уборах, но и на манжетах жакетов, а также юбках. Цветовая палитра состоит как из привычных для Энтони Вакарелло и любимых им черного и белого, так и оттенков розового, золотого, синего, красного и зеленого.
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