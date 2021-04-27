Влагонепроницаемая парка и быстросохнущие футболки в коллаборации UNIQLO с нью-йоркским брендом Theory

В коллекцию вошли влагонепроницаемая парка с технологией UV Cut, блокирующая 90% ультрафиолетовых лучей, футболки и поло из быстросохнущего материала DRY и дышащего материала AIRism, сохраняющего ощущение прохлады, а также пиджак, платья, брюки и шорты из ткани Ultra Light Stretch, которая отличается эластичностью и легкостью. Для удобной посадки на линии талии брюк и шортов добавлен шнурок, а в качестве минималистичного декора — контрастная передняя пуговица.