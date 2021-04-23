В магазинах URBANTIGER появились контейнеры для приема ненужной одежды

Нововведения входят в проект REURBAN, который URBANTIGER запустили вместе с благотворительным фондом «Спасибо!». Собранные вещи передадут в некоммерческие организации, которые занимаются переработкой и вторичной реализацией одежды. Так одежду в хорошем бесплатно раздадут нуждающимся людям, вещи в отличном состоянии продадут в магазинах «Спасибо!», а вырученные средства перечислят в благотворительные организации.