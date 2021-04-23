В магазинах URBANTIGER появились контейнеры для приема ненужной одежды

Петербургские магазины марки URBANTIGER теперь принимают бывшую в использовании одежду — в них появились контейнеры для сбора вещей. Уже сегодня сдать ненужное можно в торгово-развлекательные центрах «Охта Молл», «Сити Молл» и «Сенная».
Нововведения входят в проект REURBAN, который URBANTIGER запустили вместе с благотворительным фондом «Спасибо!». Собранные вещи передадут в некоммерческие организации, которые занимаются переработкой и вторичной реализацией одежды. Так одежду в хорошем бесплатно раздадут нуждающимся людям, вещи в отличном состоянии продадут в магазинах «Спасибо!», а вырученные средства перечислят в благотворительные организации.
Каждому, кто принесет вещи в контейнеры REURBAN, будет начислена 1000 баллов на карту лояльности URBAN CARD, которые можно использовать для покупок в любом розничном магазине марки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.