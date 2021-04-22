Творческое объединение «Богема Ленинград» анонсировало линейку RED, в которую войдут кольца «Ленинград» с красными камнями

Петербургское творческое объединение «Богема Ленинград» запускает линейку RED. В нее войдут вещи, которые создатели сообщества носят и любят сами, например, мохеровые кардиганы, куртки, рубашки и зеленые брюки карго. Кроме того, в честь запуска линии, появятся кольца «Ленинград» с красными камнями и возможность заказать любые ювелирные украшения, которые когда-либо выпускал бренд. Сделать заказ можно будет в течение 48 часов, начиная с 18:00 завтрашнего дня (23 апреля) традиционно на сайте «Богемы».